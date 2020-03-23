【專家點評】鄺紫珊：疫情過後 亞洲或最先復甦

有投資銀行調查指出，受到新冠肺炎疫情影響，多達六成四的基金經理預期，在未來十二個月企業盈利不會改善。

基金經理風險偏好明顯減低，打算加碼股票的基金經理的淨比率從3月時的33%跌至負2%，代表想減持的人多於想加碼，可說是歷史上最大單月的跌幅。至於債券投資，加碼的意願雖然增加，但更明顯的是增持現金的基金經理淨比率升至41%，創史上最大升幅。

從區域去看，計劃增持美股的基金經理的淨比率跌至3%，歐洲、日本及英國股市也同步遭減持，而新興市場股市的看好程度也降至17%，但已是連續五個月成為基金經理最看好的市場。

另外，最看好行業分別為藥業、科技、通訊服務及民生消費，最不看好的為能源及原材料。

針對疫情擴散，美國推出多項措施應對，但很可能會推升長期國債孳息率。根據調查，基金經理2月已減持美國國債，並持續透過買入日圓、沽出澳元及歐元作為對沖，以因應市場的不同衝擊。

新興股市亦遭外資大量沽售，未來預見將會是來自企業的盈利下滑、再融資困難，甚至是債務重組。幸好各國正陸續尋找方法對抗及控制疫情，及推出多項政策刺激經濟。不過，由於目前全球多國仍然處於「疫情不受控」階段，建議近期仍然需要以保守觀望態度看待，並留意疫情的發展。

由於基金經理相對看好新興股市中的亞洲，建議選擇有配固定收息策略的產品，加上亞洲地區的行業較分散、孳息率較高、國家財政也較穩定，故較受基金經理注意。

現時各國市場確實低估疫情在全球擴散的情況，幸好中國疫情似乎有受控迹象及逐漸趨緩，其他國家可考慮在評估當地疫情發展後以中國借鏡，而未來三至六個月是對各國的重要考驗，疫情過後較看好亞洲有機會率先復甦。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊

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