【缸湖俠客】鄧建初：股海起伏藏法則 成功拆局避風暴

股海浪潮，跌宕起伏。在那看似變幻無常的海浪中，自有一套渾然天成的法則。初哥大部分時間都喜歡用圖表去測市，但遇着令人撲朔迷離、疑幻疑真的政治市，及突然而來如今次的疫情，則會兼用拆局方法去理解新聞的真確性，預測後向。雖不能百發百中，但成功率非常高，幸運地避過多劫，如1987年股災、1997年亞洲金融風暴、2008年金融海嘯、中美貿易戰及新冠肺炎等冧市。

1997年樓股大崩圍前，泰國因為匯市遭到老虎基金等對沖基金狙擊，宣布放棄固定匯率制，泰銖匯率一天內暴跌17%，初哥認定這是一個非常危險的信號；加上時任特區政府宣布推出八萬五建屋計劃，筆者知道政策有變，又憶及特首上任前後均表示樓價太貴，力勸市民暫時不要買樓，於是在專欄中大膽用標題「熊市來臨」貼市，結果短時間內真的發生了崩瀉式的狂跌市，亞洲金融風暴來臨。

2003年起雷曼兄弟把次級房屋貸款債務按揭包裝成新的金融產品「迷你債券」、各大銀行推出的累計認購期權(Accumulator)及股票掛鈎票據(ELN)等衍生產品，隨後在香港推售。由於佣金豐厚，銀行落力游說客戶購買，初時市民不感興趣，但後來市場不停傳出消息，有人買了Accumulator日日坐收巨利，令市民趨之若鶩。

2008年，有朋友按捺不住，想買入Accumulator，問初哥是否買得過，我回答說自己不熟悉的，不要隨便去買，並直言這是做了期權莊家，輸是無限的。不久股市大跌，股價直插，Accumulator亦隨之由坐收巨利變成到期接貨，後來更演變成雙倍接貨。買家最後無力接之，惟有一接到立即拋售，於是股市日日有龐大沽壓，演變成惡性循環。購入者傾家蕩產有之，精神崩潰有之，莫不悲嘆為何沒人告之有此等危險。

今年1月，疫情開始蔓延香港、澳門等地，再向外地擴散，初哥已聯想到歐美必定出事，只是時間問題。事緣之前美國疾控中心估計已有二千多萬人患上流感，入院人數20多萬，死亡人數高達16,000人，故此猜想內裏必有乾坤。從彼得林治的生活揀股法去看，便知趨勢如何。香港發生疫症時，街上的外國人極少戴口罩，美加朋友們亦說已沒有供應，已可判斷外國政府明顯低估了嚴重性，歐美多國將有疫症爆發，所以前周五筆者曾在「初哥教路」臉書內提及外國人不喜歡戴口罩，預計疫情會失控，歐美股市大瀉是可以預期，建議耐心等待入市時機，果然一估即中。目前是否低撈之時？初哥認為市況立立亂，暫不宜手多多！

鄧建初

資深股評家，縱橫金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。

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