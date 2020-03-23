【產經專題】港元拆息趨降　料更多人選用拆息按揭

美國聯儲局因應疫情蔓延大力「放水」救亡，為港銀創造減息空間，如果最優惠利率下調0.125厘，借取按揭貸款業主將可節省全期利息2.3萬元，以減輕供款負擔。按揭代理展望，由於港元拆息趨跌，料選用拆息作定價參考的新批按揭貸款比例，將衝高至9成。

市場上銀行一般為按揭貸款提供兩種利率定價參考，分為拆息按揭計劃(H按)及最優惠利率按揭計劃(P按)。大型銀行的P按利率定價普遍為「P減2.5厘」，即實際按息大約2.5厘，若調低最優惠利率0.125厘，按息將減至2.375厘。

以每100萬元、還款期30年、實際按息2.375厘計算，相較按息2.5厘，每月供款將減少1.61%或64元，至3,887元，全期利息則可慳2.3萬元，至39.9萬元。

至於拆息按揭計劃方面，銀行定價介乎「H加1.24至1.3厘」。受美國大幅減息影響，本月中旬一個月港元拆息曾低見1.07厘，帶動實際按息降至2.31厘，跌穿一般為2.5厘的封頂利率，即變相「減息」。

然而，H按實際按息相對波動，上周就跟隨拆息抽升，已重返2.5厘封頂水平。值得留意的是，封頂利率以「P減2.5厘」計算，意味一旦銀行減P，封頂位及H按按息有機會雙雙下降。

據金融管理局資料顯示，選用港元拆息作為定價參考的新批貸款，1月份所佔比例為80.2%；選用最優惠貸款利率的比例則為16.7%。

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣預計，在環球央行相繼減息下，港元拆息長遠將呈下行趨勢，市民選用H按計劃具慳息優勢之餘，封頂利率亦有效降低拆息上漲風險，坦言是「冇得輸」，預計將有更多市民採用H按。

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