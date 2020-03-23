【產經專題】供款平少少無助樓價止跌　最多恐插兩成

疫情大流行使環球經濟「急凍」，各國加快減息救市，惟地產業界人士普遍認為，即使香港跟隨美國減息也沒有幫助，今年樓價只會繼續插水。

資深投資者吳龍飛認為，各地加快減息是不希望經濟步入衰退，冀將影響力減到最小，但亦反映各國皆明白狀況極其嚴峻，香港市場也會受到震盪，由於海外人士不能訪港，旅遊業、貿易合作已斷了交流，直言從未試過如此悲觀。

他認為，香港未必會減息，就算減息，每月供樓「平少少」也沒有作用，因為目前是大環境問題，市道非常疲弱，估計今年恒指會下挫數千點，失業率會升穿5%，拖累樓價最少直插一成多至兩成。

浸會大學財務及決策系副教授麥萃才指出，美國減息對香港樓市影響並不直接，而對上一次零息年代為2015年，相比之下，現時樓價水平遠較當年高，而且市民很大機會不獲加薪，預期樓價仍會下跌。

不過，地產代理則相對樂觀，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，雖然未來數個月內將出現失業潮、中小企倒閉、大企業也面臨重大危機，但預期環球減息會令資金流向商品及資產市場，樓價跌勢將會放緩，不會出現斷崖式下跌，料至六月樓價下滑2至3%。

回看香港樓市早已踏入下跌周期，自去年6月爆發社會衝突時已見頂回落，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數，去年6月底一度衝上190.48點歷史高峰，但於10月已跌至179.01點，該月政府放寬按保樓價上限政策，一度穩住樓價，惟藥效迅速消失，直到爆發新冠肺炎疫情後，該指數最新回落至175.41點，較去年高位累挫約7.9%。

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