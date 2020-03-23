【產經專題】港息或下調　專家建議投資債券基金

一旦香港減息，大家可以怎樣作投資部署？理財顧問建議可先考慮債券基金。若是進取的投資者，可考慮吼低位逐步買股票和外幣。

微臣資產管理財富管理總監梁彥穎表示，減息令借貸成本降低，有利借錢做生意和投資，理論上資產價格向上。不過，減息的背後原因往往與經濟較差有關，而經濟向下對公司經營不利，會限制股票價格的升幅。因此，在一般情況下，他不建議借錢買股，即使是買相對穩健的公用股，也不建議冒險炒作。除非目前的工作非常穩定，並找到預期回報高於貸款利息的投資，才可考慮借錢入市。

他認為，在低息環境下，債券基金會是較佳的資金出路，惟不建議只買單一債券，因債券投資的最大風險是發債機構違約，會損失全部投資本金，投資一籃子債券的債券基金則有助大大分散這風險。其中，他建議首選高評級美國企業債券基金，因在經濟向下時的投資風險相對較小。

另外，美國聯儲局大手劈息後，雖然反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數反而轉強，但他認為物極必反，現在的策略是趁非美元貨幣跌至低殘位置考慮分段吸納，例如澳元、英鎊、人民幣，都是值博的選擇。

長線方面，即使打工仔沒有任何投資，也不要忘記每月都要供強積金，而由於強積金投資期可長達數十年，所以香港減息與否，對打工仔所持有的中港股票基金影響也僅屬短暫。理論上，打工仔的強積金投資應持有較高比例的股票，以捕捉股市數十年的升浪。

他續指，打工仔可把強積金股票部分分開投資於不同市場，例如6成是香港股票基金、兩成是中國股票基金、兩成是美國股票基金。他又預期，環球股市大跌過後，按過往經驗，翌月會再出現另一個低位，故不要因近期不能低位入市而有錯失機會之感，不妨耐心等待。

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