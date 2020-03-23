【產經專題】市場難捉摸　港股及企業債長線可吼...

美國息口已屆零水平，減息效應是否有利港股及債券市場中長線表現？投資者可如何掌握入市先機？

正榮金融業務部副總裁郭家耀稱，香港銀行是有機會減息，因對上美國聯儲局減息，港銀都未跟減，若未來市場恐慌情緒逐步降溫，令短期拆息下跌，使銀行資金充裕，就會減息了。屆時資金將流向有息資產，長線有利股債價格齊上。

惟他提醒，追入股債的必要大前提是市場恐慌情緒降溫，股市斬倉潮退卻，指數日內跌幅明顯收窄，且技術走勢有反彈迹象，才可入市。然而，目前港股正捲入下跌漩渦，難以估底，投資者宜靜觀其變。但以過去恒指多日出現千點跌幅，斬倉潮隨時於未來一周完成。

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