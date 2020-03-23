【產經專題】市場難捉摸 港股及企業債長線可吼...
2020年03月23日 05:00
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美國息口已屆零水平，減息效應是否有利港股及債券市場中長線表現？投資者可如何掌握入市先機？
正榮金融業務部副總裁郭家耀稱，香港銀行是有機會減息，因對上美國聯儲局減息，港銀都未跟減，若未來市場恐慌情緒逐步降溫，令短期拆息下跌，使銀行資金充裕，就會減息了。屆時資金將流向有息資產，長線有利股債價格齊上。
惟他提醒，追入股債的必要大前提是市場恐慌情緒降溫，股市斬倉潮退卻，指數日內跌幅明顯收窄，且技術走勢有反彈迹象，才可入市。然而，目前港股正捲入下跌漩渦，難以估底，投資者宜靜觀其變。但以過去恒指多日出現千點跌幅，斬倉潮隨時於未來一周完成。
至於長線部署，他看好具結構性增長潛力的科網股，包括阿里巴巴(09988)及騰訊控股(00700)，因疫情迫使各行各業轉型，由線下轉為線上，更多消費者及商家將陸續使用其平台，料兩科企業務增長會持續強勁。此外，縱使最近物業管理股股價被大市拖低，但因其業務簡單易明，料市況好轉時會率先反彈。
對於美國聯邦基金利率恐變「負」，他料國債孳息率亦將持續低企，使高質素企業債看高一線。他估計，企業債及國債孳息率差距將收窄，即企業債債價會反彈，建議投資者買入還款能力強，例如新鴻基地產(00016)、新世界發展(00017)及希慎興業(00014)等藍籌企業債。
不過，銀河證券業務發展董事羅尚沛則認為，香港不會減息，因減息等同向市場釋出「香港唔掂」的訊號，屆時港元、港股及港樓都會受壓。假若香港跟足聯儲局大幅減息共1.5厘，港股及港樓反而會大幅下調，至於屆時應否撈底，就純粹看股份有幾殘。他斷言：「如果滙豐控股(00005)跌至25元，或新地跌至60元，一定買！」
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