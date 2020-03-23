【產經專題】渣打料香港今年負增長4.8%　減息幫助不大

新冠肺炎疫情嚴重打擊香港經濟。渣打最新將香港今年本地生產總值(GDP)預測，由負增長2.4%進一步下調至負增長4.8%，是疫情以來第2次下調。該行指，財政預算案中逾1,200億元紓困措施成效有限，不足以應對全球經濟衰退。若香港跟隨美國減息，能否成為振興本地經濟的「靈丹妙藥」？

星展銀行(香港)經濟師謝家曦認為，以往減息是紓緩企業經營壓力的最直接方法，對市場是利好訊號。不過，今次疫情不屬於金融系統性風險，就算香港減息亦未必能有效刺激經濟。他直言：「企業收入減少，就算同銀行借多咗錢，都只能應付日常支出，長遠來說不是治本方法。」他建議，港府應加大中小企稅務寬免，並維持兩至3年，從而降低經營成本，協助企業渡過經濟寒冬。

謝氏續指，香港經濟活動未恢復正常、內地未全面復工、全球貿易步伐放緩，勢打擊今年貿易表現，而這些因素均取決於疫情何時受控，與減息關係不明顯。因此，他料香港今年全年GDP將按年倒退0.9%，未來有機會再下調，視乎港府推出刺激經濟措施的力度。

香港中文大學經濟系副教授莊太量認為，由於香港現時息率處於低水平，即使跟隨美國減息，其提振經濟的作用也不大。而近日金融市場集資活動增加令港元拆息回升，使H按息下跌機會不大；另邊廂，銀行存息已降至近零水平，減無可減，沒有進一步減最優惠利率(P)的空間。因此，減息無助紓緩企業借貸開支，營商環境依然困難。

相對減息，莊氏稱，當全球疫情受控，香港經濟才有望復甦。目前各國政府皆實施旅遊限制，經貿活動及旅客量大幅減少，香港金融、旅遊、零售、餐飲等行業大受打擊；市民收入減少，就會降低消費意欲，在惡性循環下，中小企收入減少，經營狀況持續轉差，料倒閉潮和結業潮陸續出現。他坦言，香港屬外向型經濟體，對環球經濟敏感度高，疫情是經濟的「致命一擊」。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626