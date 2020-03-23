【全球攬炒】美股期貨跌停　油價插8%　港股黑期瀉逾千點

新冠肺炎疫情持續肆虐全球，市場恐慌情緒再度升溫，並加劇對疫情將把美國經濟拖入衰退深淵的憂慮，美國股指期貨下挫5%，觸及熔斷。

道指期貨挫954點或5.01%，報18,086點；標指期貨插114點或5%，報2,174點；納指期貨瀉340點或4.88%，至6,628點。

至於俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指亦挫1,461點或6.41%，至21,326點。

國際油價進一步下插，布油曾瀉8.52%，低見24.68美元；紐油一度挫7.27%，低見20.8美元。

上周，隨着美國各州採取行動限制居民流動以減緩病毒的傳播，造成經濟的某些領域基本陷入停滯，美國股市應聲下跌15%。

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