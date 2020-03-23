【股市估市】陳汝銘：中通服業績穩　前景看高一線

早前集團公布截至去年六月底止中期業績，在內地電訊行業增長放緩，甚至收入下跌的大環境下，集團整體業績繼續保持平穩增長，收入達560.49億元(人民幣)，按年增長10.4%。公司股東應佔利潤為17.12億元，按年增長7.3%。

期內，集團快速推進內地非電訊運營商集團客戶市場布局，有效利用智慧產品和一體化解決方案，以致來自內地非電訊運營商集團客戶市場收入達210.65億元，按年增長28.5%，佔總收入約37.6%。

集團聚焦以政府、交通、電力、園區、智能建築等行業，加大研發投入和智慧產品打造力度，通過智慧城市、物聯網、雲計算等生態聯盟的聚能與賦能，持續深耕行業機遇，為客戶提供一體化綜合解決方案和訊息化建設。

未來隨着5G、物聯網、雲計算、人工智能、大數據進入實質性發展階段，數碼經濟成為引領經濟發展的新動力，國內外智慧社會建設需求旺盛，帶來新的商業機遇。集團近年在各行業的智慧解決方案和累積的實踐經驗將能為集團帶來優勢，建議在現價買入，目標價6.3港元，如失守4.7港元則先行止蝕。

西證證券經紀助理副總裁 陳汝銘(作者為註冊持牌人士)

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