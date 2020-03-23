【股市剖析】周樂樂：A股有望反彈　吼新基建板塊

滬綜指上周下降4.91%，深證跌6.29%，創業板則挫5.69%。而新股的走勢相對穩健。部分醫療機械、軟件、通訊、互聯網等新基建類股份走勢相對強勁。白酒、零售等消費類股份發生重大調整後而回穩合理，而金融、汽車、地產等面臨行業低迷與槓桿問題。

另外，大市周四上演V形反彈，雖然沒有順利報升，但是再次顯現探底回揚。

至於富時羅素正式公布旗艦指數今年2月的季度調整結果，如期將中國A股的劃分因子提升至25%。考慮到本輪調整的正式生效在3月23日，也意味着被動資金在上周五收盤前全部到位。

從市場趨勢看，自2月20日以來，美國三大指數累積跌幅均超過三成，進入熊市。美國股市本輪下降速度為史上最快，標指從歷史高點下降超過10%僅用美國經濟基本面已顯著疲弱降低，雖然聯儲局從去年暫停縮表到現時重啟擴表，並且3次減息以提振經濟，但美國製造業經理指數(PMI)仍處於在全球貿易不確定性增加的背景下，美國企業的資本支出也增長乏力，顯示企業部門對經濟增長的預期較弱。

目前，新冠肺炎疫情在全球和美國本土仍處於快速擴張期，且短期內看不到疫情的明確拐點，同時，全球出手拯救市場，減息、QE等措施出台，市場政策底已出現，需等待市場底部出現，尤其是美國大型槓桿對沖基金在金融危機中，出現大規模贖回的機會大，導致短期內市場承壓。

值得關注的是中國這次疫情應對出手較早，措施果斷，疫情已基本得到控制，生產經營活動正在迅速恢復，中國經濟趨向於疫情全球擴散過程中率先恢復。消費作為中國經濟增長的主動力，促成消費也是穩定經濟增長的重要方式，特別是轉變內部疫情的好轉，消費的及時恢復非常重要，多種消費政策的發布也為疫情結束後釋放消費需求，引領升級消費提供了政策保障。

技術上看，A股當前的位置，在春節之後市場低開的位置，成交量快速萎縮的時刻，預計階段性的底部已出現。故預計5G、數據中心新基建板塊將會轉強，A股有望在新基建板塊的帶動下，開展一波反彈。同時，消費板塊的估計已經變成到合理位置，接下來消費股的表現亦值得期待。

勝利證券副首席運營官 周樂樂(作者為註冊持牌人士，並沒持有上述股份)

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