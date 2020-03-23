易還財務投資復牌 每股配售價增至0.325元
2020年03月23日 07:51
東網電視更多新聞短片
易還財務投資(08079)復牌。公司公布，有關建議根據一般授權配售新股份，於上周五(20日)與配售代理訂立補充配售協議，以將初始配售價由0.315港元增加至0.325元，較於最後交易日的股份收市價折讓約18.75%。根據聯交所的要求，配售協議的最後截止日期亦縮短至4月3日。
公司擬將配售事項的所得款項淨額約1,340萬元，擬將500萬元用作集團的放貸業務，500萬元用作零售及批發業務；140萬元用於結算要約及針對公司提起的相關法律程序產生的專業費用；約100萬元用於為擴充網上零售平台僱用新人員；約100萬元用於擴充網上零售平台購買軟件及設備。
目前，公司仍在等待獲得配售事項下擬發行4,350萬股股份的上市批准。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！