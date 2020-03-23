易還財務投資復牌　每股配售價增至0.325元

公司擬將配售事項的所得款項淨額約1,340萬元，擬將500萬元用作集團的放貸業務，500萬元用作零售及批發業務；140萬元用於結算要約及針對公司提起的相關法律程序產生的專業費用；約100萬元用於為擴充網上零售平台僱用新人員；約100萬元用於擴充網上零售平台購買軟件及設備。

目前，公司仍在等待獲得配售事項下擬發行4,350萬股股份的上市批准。

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