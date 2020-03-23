亞洲股市：澳紐股市曾瀉逾8% 澳紙低至4.42港元

市場憂慮加劇，美國股指期貨周一(23日)再度下挫5%，觸及熔斷，澳洲及新西蘭股市均曾急挫超過8%。其中澳股最多下瀉逾400點或8.4%，報4,446點。板塊方面，地產及金融股大挫逾8%至9%。

澳元兌美元上周創17年新低後，續處60美仙以下，周一早段低見57.05美仙，跌1.3%，每澳元低見4.42港元。

新冠肺炎疫情持續擴散，上周澳洲的感染病例激增，當局決定實施更嚴格的控制措施，以減緩病毒的傳播，包括將關閉酒館、賭場、餐廳及其他場所。

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