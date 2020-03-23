【股民熱話】港股春季大清貨　高息藍籌股有買趁手？

3月以來，環球股市一個新常態，其一係央行減息再減息、其二係主要市場股市指數上落千點起跳、其三係除美元之外，恍如沒有其他投資產品可以避險了，股票、黃金、石油、貴金屬，通通都成為沽售套現的對象。

經歷如此不尋常、充滿惶恐的一周，眼前出現三大現象。第一，技術上，主要股市已紛紛步入熊市，但熊市在急跌之後，亦有反彈的時候；第二，主要貨幣利率已降至接近零的水平，已可肯定低息量寬的時代已重臨地球；第三，各個疫情嚴重的經濟體已主動封城或鎖國，以盡快隔截病毒傳播。

如是者，如今大家在等待的，是各地疫情何時受控，參考內地的經驗，這至少要兩至三星期，相信4月中旬或以後，控制疫情方面會有進展。反而，隨着大量香港人從海外回到香港，並帶着病毒擴散，短期香港的感染人數正在反彈，必須要留意香港的疫情狀況會否持續惡化。

講完大局，又再睇番魚缸數據。經歷這個春季大清貨，恒指由今年高位29,175點，回落至上周低位21,139點，累跌幅度已達27%。雖然，以往績市盈率而言，港股估值已跌穿1倍市帳率，息率逾4厘，看似好吸引，但別忘記，香港經濟正走進回歸以來最差劣的情況，今年企業盈利只怕至少要打兩至三成折扣，故雖然港股估值已大幅回落，但是否已經低無可低，且別過早下定論。

再睇番一大批5厘以上的「高息」(當然，所謂「高息」也是往績而言，今年的變化或會較大)藍籌股(見附表)，大部分市帳率經已回落至1倍以下，個別更低至0.3倍，息率最高超過13厘；個別極度超賣的，14日RSI低見10。想博短線反彈者，不妨留意表中的藍籌股表現，睇睇會否發掘到值博對象。

滙豐控股上周一度低見42元，上周五反彈上47元收市。上周一個利好消息，乃集團終於落實正式委聘行政總裁。走勢上，股價已回落至2016年的低位，相信累積跌幅已一定程度反映業務所受的負面影響，短線股價會有喘息機會；至於會否進一步落番2009年低位30元水平，當視乎全球金融市場會否再現極端動盪。若自問有實力承受股價再打八折，長線係可以考慮在40元水平先買第一注。

至於中國移動，剛公布業績，正面消息是末期息每股1.723元，按年息率得以維持。5G概念是雙刃劍，皆因在收成期前，意味資本開支增加。之不過，此股優點是息率和經營現金流高，料有助維持股價回穩。惟有一變數，乃人民幣貶值，畢竟其主要收益是人民幣，若美元強勢持續，人民幣貶值，則其估值亦會受到影響。短線暫看反彈浪在60元存阻力，料會轉在50至60元水平整固待變。

補充一句，本月底是基金季結，必須留意本周環球市場的流動性會否再現緊張，此際風險意識還是不能有絲毫鬆綁。短線博反彈必須要做好被迫作中長線投資的風險準備，戒絕「一注獨贏」博大翻身的幻想！

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