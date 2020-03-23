【另類指標】沈振盈：恒指續反覆　趁回吐入貨

過去一周市況大幅波動，恒指最低跌至21,139點，跟前一周比較大跌逾3,000點。幸而上周五大幅反彈，令跌幅收窄。今次的跌浪受累於環球疫情擴散，以及美股斷崖式下跌。不過，由於累積跌幅已大，而且市場上已經出現了恐慌式的跌勢，做了槓桿的對沖基金也被迫斬倉，理論上短期應已見底。

只要資金流向進一步顯示，資金從避險工具流出的信號，大市出現中期反彈可期。

從玄學角度，本周的日子仍然反覆，但走勢上已可穩定下來，逐步收復失地。當中以周二、三及五較好。由於期指轉倉，市況傾向波幅收窄，策略上宜捕捉每一次回吐作吸納。

本周每日的股巿走勢預測：周一(乙丑日)為天干屬木地支屬土，木剋土之局，市況仍有震盪。周二(丙寅日)為天干屬火地支屬木，木生火之局，反覆向好。周三(丁卯日)為天干屬火地支屬木，木生火之局，持續升勢。周四(戊辰日)為天干地支皆屬金，全土之局，略作回調。周五(己巳日)為天干屬土地支屬火，火生土之局，反覆上落，尾市回軟。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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