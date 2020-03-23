勝獅貨櫃料去年淨虧損不少於1.05億美元
2020年03月23日 08:17
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勝獅貨櫃(00716)就盈警再作修定，考慮到集團截至2019年12月31日止財政年度對有關前述的太平船務集團應收帳款作出額外的信用風險損失撥備，目前預期截至2019年財政年度錄得不少於1.05億美元之綜合淨虧損，包括不少於2,500萬美元的非經常性虧損。
董事會仍然認為，儘管本年度仍充滿挑戰，尤其考慮到新冠肺炎對全球的影響，集團現時的整體財務狀況穩健，手頭持有淨現金，相信集團擁有強大基礎以面對未來的挑戰。
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