附屬被索償2.58億美元　五礦資源堅決反對

五礦資源股價曾跌近10%，低見1.04港元。

MCK聲稱，因其有權與MMG Kinsevere簽訂「礦山年限」協議，MMG Kinsevere有責任賠償MCK由於2018年MMG Kinsevere決定不再與其關連實體MCK Trucks(當時稱為NB Mining SA)續簽或延長採礦服務合同，而導致MCK所蒙受的損失。然而，Kinsevere礦山 「礦山年限 」 協議的權利受關鍵標準制約，即該企業由MCK負責人，Moise Katumbi或其兒子擁有，且服務合同仍具有國際競爭力。MCK要求賠償其蒙受的1.58億美元的損失(涵蓋2018年2月至2019年9月)，另加1億美元的懲罰性賠償。索賠金額似乎被誇大，因該索賠額反映MCK在採礦服務合同下的潛在收入而非利潤損失。

在考慮潛在供應商提出的成本、及其安全和運營績效的競爭性流程後，MMG Kinsevere與MCK的採礦服務合同於2018年2月結束。MMG Kinsevere認為，其已採取一切必要步驟，以維護Kinsevere礦山財務和運營的前景，並進行全面的商業招標過程以確定新的採礦合同。

此外，MMG Kinsevere瞭解到，在MCK Trucks(即 NB Mining)採礦合同終止時，Katumbi已售出其及其家人在該企業中的權益。

儘管沒有就案件實質進行庭審，也沒有對索賠金額進行司法評估，但MCK通過訴訟獲得對MMG Kinsevere若干資產的凍結令，MMG認為，這沒有遵循剛果民主共和國通常的法律程序。MMG已開始上訴程序。

MMG Kinsevere及公司認為，該索賠毫無根據及投機取巧，且索賠金額與所宣稱的損失完全不成比例。公司計劃堅決反對該索賠。

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