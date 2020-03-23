【市前重點睇】港股外圍瀉逾千點　紐油21美元上落

●新冠肺炎疫情持續肆虐全球，市場恐慌情緒再度升溫，美股期貨早斷曾跌5%觸發熔斷，其後仍挫逾4%。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指亦瀉逾千點，失守22,000點關。

-美匯指數企102.5，港匯見7.7586，離岸人民幣(CNH)跌至7.1349，美元兌日圓處110.51，歐元低見1.0636，英鎊跌至1.1608。金價高見1,508美元。布油曾跌8.52%，低見24.68美元，紐油一度瀉逾7%，低見20.8美元。

●道指上周五(20日)收報19,173點，跌913點或4.55%。標指收報2,304點，跌104點或4.34%；納指收報6,879點，跌271點或3.79%。上周五是美股「四期結算」，即指數及個股的期貨與期權，市場波動或加劇。

●高盛料美國次季經濟勁縮24%，較原先估計多4倍。

●美國10年期國債孳息率上周五插29.5點子，至0.8454厘。

●紐約期油上周五收報每桶22.63美元，跌2.69美元或10.7%，全周計累跌高達29%，創自1991年1月以來最大單周跌幅。布蘭特期油收報每桶26.98美元，跌1.49美元或5.2%。

●紐約期金上周五收報每安士1,484.6美元，升5.3美元或0.4%。全周計，紐約期金累跌2.1%。

●港股ADR指數上周五按比例計算，收報22,106點，跌699點或3.16%。

●即月恒生指數夜期上周五收報22,219點，跌838點，低水586點，成交67,352張。

●新西蘭央行加入量化寬鬆行列，未來12個月將買入300億紐元國債。

●詛咒應驗！東京奧運倘取消，日本經濟會衰幾耐？

●人行副行長陳雨露預計，中國經濟將迅速恢復到潛在增速。

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