【點股後市】陳政深：物管股首選碧桂園服務

投資氣氛似有改善，目前較為令人擔心的是各國政府及央行的行政與貨幣政策，未能解決企業燃眉之急，即來自業務的收入減少，及融資成本上升。前者必須等待疫情過去才有望紓緩，後者央行期望透過大印銀紙以壓低整體資金成本，政府亦在財政政策上配合。

不過，從債息走勢可見到，市場正預計各主要國家未來需大幅舉債來支持派錢。較具指標性的美國十年期國債息，早前曾跌至0.31厘的歷史低位，其後已回升至1厘以上；債息升則債價跌，意味着市場並未因為各國央行減息而掃入國債，而債價與商品同步下跌，亦意味投資者對物價上升的預期，並無隨央行印銀紙而增加。

短線而言，市場對公共衞生以及其引發的經濟問題，憂慮仍然持續存在，港股及其他投資市場的反彈未必有太大的延續性，技術上，恒指自一月份的高位29,169點開展跌浪，近日跌勢轉急，理論上是會出現反彈，但23,034點，即低位回彈23.6%，已有相當大的阻力存在，如果各國封關鎖國仍然持續，趁高增持現金才是保平安之道。

從中長線角度審視，恒指目前市帳率已低於1倍，疫情總會過去，而央行已印的銀紙，總會在資產價格上產生推動作用，港股長線仍值看好，只是既預計今年低位尚未出現，倒不如先鎖定風險。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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