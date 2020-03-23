【專家點評】古勝：中資電訊股慎防彈散

投資市場變幻莫測，並唔係一句「阿媽係女人」的廢話，而係上周全港散戶真切的感受。恒指上周三打穿22,500點重要關口；上周四直插落21,139點，正當唔少股友哀鴻遍野、舉手投降，以為港股要見20,000點的時候，當日卻由低位開始反彈；上周五更藉內地擬推數萬億元財政刺激措施的消息，一鼓作氣飆升逾1,000點，以全日最高位22,805點收市，重奪22,500點關。

說時遲，那時快，緊貼大市的缸邊友卻喺過去幾個交易日，畀市場左一巴、右一巴，的確唔太好受。所以都係聽老古一勸，自問心血少，不如靠邊站，等大市Chok完之後，雖然會買貴，但起碼坐得安心，好過日日食驚風散。

再講番全球關注的新冠肺炎疫情，意大利因疫情而死亡的人數已高於中國公布的數字，歐洲正式成為第二個武漢；美國亦步入全民抗疫階段，但只要未來檢疫措施做到足，相信歐美地區的確診人數可望於短期內見高峰回落。反而係香港本身，確診人數近日大幅飆高，以香港的人口密度計，若然喺社區、醫院爆發，後果將不堪設想，對港股負面影響重大，大家不可不防。

雖然話內地為防止經濟持續下行，急於尋找經濟增長新動力而全速推行5G，惟電訊公司是5G產業鏈的下游企業，目前仍屬於投資期，未來還要持續投入資金進行基建，要等5G真正商業化後，先係電訊公司賺錢嘅時間。現下資金追入，極有可能係因為股價過於低殘，小心彈散風險。

不過，若然真係對電訊股情有獨鍾，不妨考慮中移，集團上周四業績公布增加派息，現價息率近6厘。公司佔據內地電訊市場半壁江山，大到不能倒，坐收高息等5G收成，最多只係損失時間。而且，中移上周反彈力度最強，由上周四低位反彈逾兩成，其餘兩隻僅升逾一成，相對而言，中移明顯強勢。

港股今次調整究竟見底未？老古都冇水晶球，只能給予少許建議大家控制注碼，暫時都仲未係瞓身入市的時機，最起碼要等到有確實的肺炎特效藥面世之後，環球股市才有望真正脫險。

東網財經專欄作者 古勝

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