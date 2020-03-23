人民幣速遞：中間價回升至7.094　兌每百港元報91.74

據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.0940，較上日上調112點子，結束四連跌。

人民幣靠穩，離岸人民幣(CNH)兌美元曾升0.08%，至7.1167，最新報7.1171；每百港元兌91.74元人民幣。在價人民幣(CNY)一度升0.1%至7.0856。

亞洲市，美匯指數報102.32。

招商銀行首席外匯分析師李劉陽指出，各類穩定經濟和流動性的政策將出台，美元流動性將會開始邊際轉好，而人民幣匯率的走向在總體穩定的前提下，維持當前的雙向波動可能是比較有利的匯率環境，預計本周人民幣震盪區間7.0至7.2。

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