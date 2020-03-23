【疫襲全球】港股續瀉千點　煤氣再冧8%　內房沽壓重

港股低開1,145點後有承接，恒生指數跌幅一度收窄至815點，惟逼近兩萬二關即遇阻，暫跌約一千點，跌幅超過4.5%，於21,700點水平上落。國企指數跌近400點，主板成交超過400億港元。

藍籌股全線下挫，創科實業跌9.1%表現最差；中華煤氣再跌8.1%緊隨其後，兩日累挫16%；長實回吐7.7%。

金融股成跌市火車頭，滙豐控股挫5.4%；友邦保險跌4.4%；中國平安跌4.5%；工、中、建三大內銀股跌2.8%至3.4%，合共拖低恒指約400點。

「ATM」亦顯著回吐，騰訊跌2.9%，在350元水平爭持。阿里巴巴再失守發售價，暫跌4.3%報175元；美團點評跌4.4%，企80元關。

內房股是另一重災區，碧桂園重挫7%；融創中國跌7.4%；萬科跌7.1%；龍湖集團跌6.9%；華潤置地跌6.7%；中國海外跌近半成。另外，綠城中國跌15%。

【09:22】港股開市瀉1145點 騰訊挫逾半成

新冠肺炎持續肆虐，多國封城抗疫；市場恐慌情緒升溫，港股開市暴瀉1,145點，恒生指數報21,659點，再跌穿兩萬二關。國企指數低開449點，報8,669點。

重磅藍籌全線大冧，騰訊開市挫5.4%，報340.2港元；友邦保險跌5.9%，報61.1元；滙豐控股跌4.8%報44.75元。中國平安跌5.7%；中國人壽跌7%；工、中、建三大內銀股跌3.4%至4.3%；中國移動跌5.1%。

大型科網股回吐，阿里巴巴跌5.7%報172.5，再失守發售價；美團點評跌5.9%；小米集團跌4.9%。

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