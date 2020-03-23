【全球攬炒】最新分析料美國第2季經濟或勁縮三至五成

摩根士丹利發表報告指出，新冠肺炎疫情將導致美國出現較之前預期更嚴重的衰退，第2季國內生產總值(GDP)將創紀錄大幅收縮30.1%，失業率平均將為12.8%，消費將減少31%。

不足1周前，大摩才預測第2季美國GDP收縮4%。

報告稱，美國經濟活動在3月幾乎陷入停滯。隨着更多地區採取保持社交距離的措施，且金融狀況進一步收緊，短期內GDP增長受到的負面影響變得更大。

事實上，其他經濟研究機構亦看淡美國經濟，摩根大通上周估計美國第2季GDP收縮14%；高盛料大插24%；彭博經濟研究料收縮9%。

然而，低處未算低，聖路易斯聯儲銀行行長布拉德(James Bullard)周日(22日)預期，美國第2季GDP將空前下降50%，失業率或飆至30%，主要因為抗疫進行了大規模的封閉措施。他呼籲採取有力的財政應對措施，以彌補該季度2.5萬億美元的收入損失，以確保美國最終實現強勁復甦。

國際貨幣基金組織(IMF)前任首席經濟師Maury Obstfeld指出，幾十年來全球未見如此同步地中斷經濟產出，能想到的例子應該就是「經濟大蕭條(Great Depression)」。

目前，美股標普500指數市盈率約18倍，道指市盈率約15倍，若美國經濟次季大幅收縮，而影響又拖到下半年，料美國經濟全年預估尚有下調壓力，美股走勢亦難言樂觀。

港股今早(23日)再跌逾千點，好明顯投資者繼續看淡全球經濟表現，沽貨套現仍是頭等大事，每逢反彈都只是沽貨機會。看來，歐、美在封關封城後，至少兩周才見到感染人數升勢受控，3月底季結前，市場氣氛繼續以「現金為王」作主導，港股沽壓仍有待消化，且別心急入市撈貨。

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