A股快報：三大指數挫逾2%　滬綜指又失2700點

外圍股市下挫，內地股市周一(23日)低開2%至3%，目前劃一跌逾2%。滬綜指最新仍跌64點或2.3%，報2,681點；深成指大跌267點或2.6%，至9,883點；創業板指數跌40點或2.1%，至1,874點。

板塊方面，飛機製造股領挫逾3%，有色金屬股跌逾2%，水泥股跌逾1.5%。

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