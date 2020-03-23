港股格局：林家亨稱可中長線吸納優質藍籌股
2020年03月23日 09:49
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港股周一曾跌逾1,100點。國農證券董事總經理林家亨預計，港股經過多日下跌後，如今已跌至吸引的水平，現時適合低撈港股。
他指，雖然美國上周末新增確診個案急增，美國多個州份亦宣布家居隔離，更鼓勵在家工作，令周一早上美股道指場外期貨一度跌停，更拖累港股開市急跌近一千點。惟中國疫情已初步受控，復工率良好，未來中資股及港股應該率先跑出谷底，並先於美股復甦。所以，他建議投資者趁股市低迷分段吸納優質藍籌股，例如友邦保險(01299)、中國平安(02318)及騰訊控股(00700)，並中長線持有。
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