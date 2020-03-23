【期權攻略】陳偉明：切勿急於撈底

環球央行聯手救市，但股市卻未見任何起色，恒生指數上周四(19日)曾一度下跌低見21,139點，市帳率(PB)更跌至低於1的賤價水平。即使上周五(20)市傳中央出手救市帶動港股反彈逾1,000點，但歐美疫情擴散速度愈來愈快，而美國多個州份實施居家令，導致美股再度陷入恐慌跌近1,000點，港股勢危再度挑戰21,000關。

事實上，這次港股自從在3月5日高位開始的跌浪，期指從未試過陽燭收市升穿上一個交易高位之後能再次破頂，反映弱勢明顯，而上周五當港股陽燭收市升穿上周四高位，已經意味大市面臨重大阻力，很大機會再次回落。

現階段即使港股估值吸引，投資者亦應該耐心等待大市跌定才重注出手入市撈底。如果持有的股票可以玩股票期權的話，應該趁現在引伸波幅高企的時候做Covered Call，減低持倉成本。

現在環球股市風高浪急，除非仍然資金充裕，否則分注吸納總會有子彈耗盡之時。因此筆者一直強調投資者必需要做足對沖措施，以應付如此急劇波動的市況，並且耐心等待環球疫情有轉好迹象或股市波動性減少才重注出手撈底。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明

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