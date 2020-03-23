一周內連降預測！標普料亞太經濟損失將激增至近5萬億　

國際評級機構標準普爾於周一(23日)更新預測，指新冠肺炎疫情將造成亞太經濟損失達6,200億美元(約4.83萬億港元)，相較月初預計的2,110億美元(約1.64萬億港元)顯著擴大。有關損失反映政府主權評級、銀行、企業和家庭領域。

該行亦經修改了實際國內生產總值(GDP)、通脹、政策利率及失業率預測。於2020年，亞太區平均經濟增長料為2.7%，中國GDP增長將放緩至2.9%，但2021年將反彈8.4%；香港、新加坡、南韓和日本經濟在2020年將陷收縮，分別錄負增長1.7%、0.8%、0.6%及1.2%，2021年則會回復正增長。

上周，標普才將今年亞太地區經濟增長預期「腰斬」至不足3%。另於3月6日的報告中，估計疫情使亞太經濟體合計損失達2,110億美元，並預估香港2020年經濟將衰退0.8%。故此，是次預測亞太經濟損失大增，並進一步預期香港經濟持續疲弱。

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