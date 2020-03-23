港股格局：李偉傑話恒指較大支持在兩萬點

新冠肺炎疫情進一步升級，市場憂慮將會拖垮經濟，港股上周五(20日)一度反彈過千點，但美股指數期貨周一再觸及跌停，拖累恒指大跌超過一千點，再度失守兩萬二大關。

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，恒指上周低位21,100點暫時有少少承接，但未能確認該水平是低位所在，要視乎各國應對疫情的措施能否見效。他又指，環球市場上周反彈，主要由於外國開始積極應對疫情，但未知能否遏止疫情擴散，大市短期料持續波動，恒指下一較大支持在兩萬點，如果外圍配合，反彈阻力在23,600點。

他指出，自沙特阿拉伯及俄羅斯兩大產油國開始打「價格戰」以來，已令國際油價急速下跌，加上疫情擴散，打擊油市需求，油價上周曾跌穿20美元水平。他認為，始終沙、俄兩大產油國之間的「價格戰」未必咁快完結，以推冧油價打擊美國頁岩氣，油價料維持於低位徘徊，油股博反彈吸引力不大。

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