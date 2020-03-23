南韓3月首20日出口數字意外增10%　玄機是...

新冠肺炎疫情持續擴散之際，南韓3月初步的貿易數字卻錄得意外的增長，3月首20日的出口按年增10%，主要受汽車及半導體的銷售帶動。期內，出口至美國增長27%，至歐盟增長14%。自中國的進口增長11%。

不過，該數字實質上有「玄機」，因為南韓今年3月的首20日多出1.5個工作天，工作天增加的比率剛好約為10%。彭博指出，如以每日平均計算，南韓的出口反而是跌0.4%，惟在全球經濟因為疫情而陷入大混亂當中，表現算是可圈可點。

南韓目前的疫情蔓延情況已趨緩，不過其國際間的貿易夥伴疫情卻日漸加重，雖然該國最大市場——中國的經濟活動正在復原，但到其他國家目前陷入停頓，分析料將嚴重衝擊南韓的晶片、汽車及石化產品銷售。

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