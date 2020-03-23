【專家點評】陳蓓敏：留意港股現技術性反彈機會
2020年03月23日 10:30
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本月港股高低波幅已逾5,500點，從技術走勢上看，有反彈機會。建議在低位留意盈富基金(02800)，目標位23.8元，止蝕位21元。
盈富基金現報22.1元，跌逾4%。
鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，其客戶持有上述股票)。
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