新冠肺炎：紐交所今轉至電子交易

受新冠肺炎疫情影響，美國紐約交易所(NYSE)周一(23日)起暫時關閉實體交易大廳，並全部轉至電子交易。NYSE主席Stacey Cunningham稱，市場完全有能力以全電子方式為所有參與者提供服務，將以此方式運作，直到可以向會員重新開放交易大廳為止。

此為紐交所227年歷史上，首次在關閉交易大廳的情況下，維持市場交易。

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