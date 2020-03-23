【全球攬炒】歐央行副行長料歐洲經濟上半年陷衰退

新冠肺炎疫情在歐洲肆虐，歐洲央行副行長德金多斯表示，疫情帶來的衝擊將集中於第1季，並將導致歐洲經濟在今年上半年陷入衰退，但認為只會是短暫影響，估計第2季起經濟將恢復增長。全年計則仍會陷入衰退。

他又指出，歐洲央行及個別成員國已採取重要措施抵禦疫情危機。但目前缺少聯合行動，認為歐盟應採取一致抗疫的財政措施，運用在歐洲擁有的工具在財政方面採取集體行動，希望本周能有積極的消息。

此外，他又提到歐洲穩定機制、歐洲投資銀行，以及例如推出「歐元區共同債券」的可能性。

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