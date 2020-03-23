【高盛推介】阿里急跌至近上市低位　趁低留意認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴上周五(20日)重上180港元水平，收市升約5.2%。周一(23日)早段則低開約5.7%後跌幅收窄。

觀察個股認股證資金流向，雖見上週五資金轉向沽出認購證，但以上周5個交易日計，仍共錄得約2,930萬港元資金流入，為上周最多資金流入的個股認股證相關資產。此外，上周資金亦追捧牛證，5個交易日皆錄得資金流入，合共約2,000萬元。

觀察市場上的認購證，可見有不少產品已屬價外及累積高街貨，因此投資者如計劃部署反彈，宜小心選擇產品條款。現階段建議留意低街貨、中長年期、較貼價產品，從而減低拋售壓力、波幅風險、對沖值過低的影響。

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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。

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