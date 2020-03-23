新冠肺炎：全球信用市場崩潰　內房企轉戰在岸融資

隨着資金撤離、信用利差大幅擴大、全球信用市場本月遭受衝擊波及離岸中資美元債。因此在當前環境下，內地房企正轉向境內市場獲取資金。

彭博匯總數據顯示，中國境內地產企業3月債券發行規模已超過825億元人民幣(下同)，為3年來單月最高，平均票息降至約3.6厘，為近10年來最低。反觀3月至今僅約19億美元離岸美元債定價，僅是去年月均的三成，平均發行成本大幅攀升至8.8%。

隨着全球金融市場本月急跌，投資者拋售各類資產，亞洲信用市場拋售壓力加劇，導致中資房企美元債重挫至歷史新低。Lucror Analytics信用分析師周川藝表示，當前市場狀態下，中資地產美元債的拋售還可能持續，離岸融資成本或繼續上揚，預計愈來愈多的地產公司會轉向境內債市融資，尤其是近期在岸公司債發行流程進一步優化，放寬了要求。

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