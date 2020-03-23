【全球救市】傳南韓或擲27萬億韓圜穩定市場

據韓媒引述消息指，南韓總統文在寅在舉行第二次緊急經濟會議時，或宣布27萬億韓圜(下同)的市場措施，包括10萬億債券市場穩定基金及10萬億股市穩定基金。在會議期間，債市和股市基金的規模可能增加到10萬億以上。

金融監督委員會早前表示，將於周二(24日)討論股票、債券及短期貨幣市場的措施。

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