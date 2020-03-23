【瑞通推介】騰訊跌至340元關見支持　輪證精選

瑞通認股證牛熊證銷售部：多國實施緊急刺激經濟措施，但市場依然憂慮疫情繼續惡化，加上美國數個州份下令居民留家避疫，美股上周五(20日)先升後跌，道指收報19,173點，跌913點或4.5%，全周累挫超過17%。

港股上周五在內地或推出規模達數萬億元人民幣財政刺激措施的憧憬下急升，恒指以全日高位22,805點收市，升1,095點或5%。周一(23日)早段則回吐逾1,000點，一度跌穿21,700點。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾4,000萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.1億元，反映資金預期港股反彈過後將繼續向下。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價21,000至21,099點，而熊證街貨重貨區為收回價24,200至24,299點。

騰訊控股連日獲北水支撐，上周五再錄逾8.8億元北水淨流入。股份上周五收升4.8%於359.6元，盤中曾升至364.4元，收復10天線。周一早段顯著受壓，低位下試340元水平，跌幅超過5%，其後跌幅收窄。輪證資金流方面，上周五有近7,900萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾1,600萬元淨流入。

中國移動2月移動客戶數目淨流失725.4萬戶，但5G套餐客戶數目為1,539.9萬戶，較1月大增近1.3倍。股份績後走勢轉強，上周五在成交配合下急飆13.5%，以全日高位54.8元收市，重越10天線，並結束10連跌走勢，上周累升近3.6%，已是全周表現最好藍籌股。不過中移周一早段隨市再度回落，曾跌逾5%至52元以下，惟其後跌幅大為收窄，於54元附近整固。上周五分別有超過900萬和524萬元淨流出其好倉和淡倉。

阿里巴巴上周五收升5.1%於183元，為全日高位，但續處各移動平均線之下。周一早段挫逾5%，曾跌穿173元，再失招股價。上周五分別有近2,900萬和21萬元淨流出其好倉和淡倉。

將於下周一(30日)公布末期業績的美團點評，上周五反彈力度冠絕大型科技股，飆16%至84元收市，為全日高位，收復250天線，7連跌告終。該股周一早段再度捱沽，低位曾見78.85元，其後於80元附近上落。上周低位70.1元可視為重要支持。上周五有逾1,100萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾810萬元淨流入。

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