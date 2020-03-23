【高盛推介】宜重新審視條款 留意恒指貼價輪證
2020年03月23日 12:02
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高盛(亞洲)有限責任公司：恒指周一(23日)早段跟隨外圍急挫，低開1,145點後跌幅收窄，並在21,700點至22,000點附近上落。
觀察恒指認股證資金流向，可見上周資金傾向部署認購證，5個交易日共錄得約5,530萬元資金流入。
由於作為恒指波動性指標的恒指波幅指數(VHSI)，周一早段再度上漲，因此投資者在部署時，宜重新審視產品條款。
投資者如計劃部署反彈，貼價的認購證選擇可留意年期約6個月的新上市恒指購證(24570)，行使價24,000點，2020年9月29日到期，實際槓桿5.6倍，新上市、少數貼價、行使價24,000點或以下產品中，槓桿最高。
高槓桿的選擇則可留意年期約3個月，並能提供窄買賣差價的恒指購證(21743)，行使價26,300點，2020年6月29日到期，實際槓桿10.1倍。
投資者如計劃部署牛證，可留意屬市場上少數貼價及高槓桿之一的恒指牛證(56170)，收回價21,518點，行使價21,418點，換股比率10,000，槓桿比率19.3倍。
相反，投資者如看淡，可留意屬市場上最貼價、槓桿最高的恒指熊證(56153)，收回價22,905點，行使價23,005點，換股比率10,000，槓桿比率16.9倍，市場上最貼價、槓桿最高熊證。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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