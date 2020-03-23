首都信息發盈喜
2020年03月23日 12:10
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首都信息(01075)發正面盈利預告，相較2018年同期，截至2019年12月31日止年度公司擁有人應佔溢利，將錄得不少於100%的增幅。
董事會認為，預期去年利潤大增主因公司不斷夯實平台基礎，包括技術研發、雲平台和一體化網絡平台取得良好進展，增強公司發展根本動力；公司穩健發展現有領域業務，一批重點項目有序開展並圓滿完成驗收，同時積極拓展新興業務，公司客戶群進一步擴大，推動收入和利潤增長。
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