董事會認為，預期去年利潤大增主因公司不斷夯實平台基礎，包括技術研發、雲平台和一體化網絡平台取得良好進展，增強公司發展根本動力；公司穩健發展現有領域業務，一批重點項目有序開展並圓滿完成驗收，同時積極拓展新興業務，公司客戶群進一步擴大，推動收入和利潤增長。

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