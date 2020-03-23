【專家點評】管泓姿：美期再熔斷 美股反向ETF曾升27%
2020年03月23日 12:15
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華夏基金香港業務拓展部副總裁管泓姿表示，美國疫情繼續升級，但美國國會周末開會尚未就經濟刺激計劃達成一致。美股期貨今早跌5%，再度觸及熔斷，道指期貨低開近千點。華夏納指2倍反向ETF(07522)開市曾一度飆升27%，反映市場投資者對後市走勢看法。
展望本周，首要焦點將是經濟數據，因為將反映疫情對全球經濟的衝擊程度。特別是各國採購經理指數(PMI)公布。其次是美國周四公布的首次申領失業救助人數，勢必反映美國勞動市場受到衝擊程度。第二個焦點是美國國會能否本周妥協落實救市措施。第三個焦點是市場流動資金緊絀的紓緩程度。第四個焦點是中美關係的進一步發展。
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