【直擊證券行】恒指隨時失守兩萬關？

新冠肺炎疫情全球迅速惡化，金融市場繼續大幅震動，美股期貨周一(23日)再次觸及跌停，港股開市隨即大跌1,145點(5%)，開報21,659點，藍籌全線都要跌。縱使環球政府及央行不斷「放水」救經濟，但股市似乎唔領情，喺咪落錯藥？恒指短期會唔會跌穿20,000點大關？邊類股份千祈唔好博反彈住？

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