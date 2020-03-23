首都信息推人工智能培訓課程
2020年03月23日 12:18
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首都信息(01075)公布，正式推出由首信學院打造的教育產品人工智能培訓課程。
有關課程由國內高校、英國名校、美國硅谷的學者及專家擔任授課講師，主要面向對人工智能科學感興趣或從事人工智能相關職業的人群，包括高校學生、普通在職人員、專業技術或科研人員等，按由淺入深、由易到難分為通識技能課程、通用技能課程、實用技能課程三個層次。
未來，該公司首信學院將聚合國際化教育資源，利用最新互聯網技術與應用，打造一站式優質在線教育產品，構建涵蓋基礎教育、職業教育和國際教育的首信學院教育體系。
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