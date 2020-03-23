石四藥：局部麻醉藥獲藥品生產註冊批件
2020年03月23日 12:19
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石四藥集團(02005)公布，已取得中國國家藥品監督管理局有關鹽酸羅哌卡因注射液(10ml: 100mg)聚丙烯安瓿包裝的藥品生產註冊批件。
該品種是首家通過與原研藥品質和療效一致的國家審評審批，按照新分類化學藥品4類獲得生產批件，是國內首家安瓿包材。鹽酸羅哌卡因是一種長效的局部麻醉藥，主要用於外科手術麻醉及控制急性疼痛。
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