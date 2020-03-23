m18講場：香港首隻新股採虛擬上市儀式　敲鑼係點玩法？

至於上市儀式到底有幾虛擬？等絲絲同你一齊睇！首先係開啟連結，畫面中間就大大隻字「welcome」，左右兩邊分別係港交所同上市公司logo。一如既往，儀式有港交所宣傳片及上市公司介紹片。畫面之後就出現萬眾期待嘅銅鑼啦，當然仲唔少得倒數環節啦！十、九、八⋯真係心肝仔怦怦跳㗎，去到零嗰刻，個鑼識發光，仲會震！轉咗虛擬敲鑼，可以無限截圖，唔驚影唔切相啦。

同場加映，仲有10位港交所員工錄影片，齊齊講恭喜。當然唔少得港交所生招牌，即係行政總裁李小加啦！去年港交所就公布3年戰略規劃，其中一項係擁抱科技。今次上市儀式舉行方式革新，絲絲就覺得係個好例子。雖然唔係牽涉咩大技術，但港交所有呢份心意同行動，相信上市公司都好開心！

絲絲八到，呢個虛擬上市儀式，由零到今日所呈現嘅一切，只係用咗3個星期！港交所參與嘅員工期間開咗無數次會，仲捱咗唔知幾多晚夜。真係要畀啲掌聲所有人員，同講返句「辛苦哂」！

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