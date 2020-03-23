半日沽空金額96億元　騰訊佔9%

半日共有591隻股份被沽空，涉及金額96.81億港元，佔大市成交13.46%。騰訊沽空金額8.91億元，佔沽空總額9.21%；阿里巴巴沽空金額6.99億元，佔沽空總額7.22%；建設銀行沽空金額4.43億元，佔沽空總額4.58%；滙豐控股沽空金額3.43億元，佔沽空總額3.55%；FI二南方恒指沽空金額3.34億元，佔沽空總額3.45%。

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