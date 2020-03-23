【大師睇市】相信低位已不遠矣！

訊匯證券行政總裁沈振盈表示，港股上周五(20日)反彈逾千點，今早低開後，現跌約800多點，相對美股走勢上已趨穩定。新冠肺炎疫情持續在美國擴散，特朗普的救經濟方案於國會遇阻滯，拖累美股道期今早一度跌停，最終要睇民主黨及共和黨能否達成共識。但肯定的是，現時道指已低過恒指，正正反映恒指於21,000至22,000點開始有一定支持。

大師又指，下周為期指結算，轉倉活動轉趨活躍，仍然維持一貫策略，除非炒衍生工具或持重倉，否則不宜輕舉妄動，個別股份可繼續守住。雖然股價由高位累跌已多，短期亦仍有壓力，但普遍高於買入價，唔使太過擔心。港股要出現轉角，主要視乎美股喘穩及疫情紓緩，相信低位已不遠矣！

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