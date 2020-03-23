比華利山別墅1508萬易手　7年帳蝕192萬元

樓市前景未明，市場再現蝕讓個案。中原高級分行經理卜穎芝表示，大埔比華利山別墅錄得萊茵道單號屋易手，實用面積1,606方呎，日前以1,508萬港元沽出，呎價9,390元。

原業主於2013年以1,700萬元購入單位，持貨7年，是次沽出單位帳面虧蝕約192萬元離場，期內物業貶值逾11%。

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