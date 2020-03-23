人民幣兌每百港元見91.3　分析料人行或出手穩定匯率

中國人民銀行副行長陳雨露日前派「定心丸」，預計人民幣匯率將於7算兌每美元附近雙向波動，惟有關言論未能提振人民幣匯價轉強，在岸人民幣(CNY)現報7.0979，按日跌318點子，離岸人民幣(CNH)則報7.1246，每百港元兌91.3元人民幣。

瑞穗銀行首席亞洲外匯策略師張建泰認為，於美元強勢推動下，近期人民幣貶值過急，人行可能會出手減慢人民幣貶值速度，周一(23日)人民幣中間價偏強，釋放出穩定人民幣的信號。另外，一旦市場情緒穩定，美元流動性緊張緩解，美元強勢也將難以延續，意味將利好人民幣表現。

華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，人民幣短期走勢料繼續由美元因素主導，並維持區間波動，下一支持位為7.18。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626