361度總裁增持 股價仍跌3%
2020年03月23日 13:12
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361度(01361)公布，執行董事兼總裁丁伍號於3月19日及20日分別以平均每股1.1港元及1.2元，共增持677.6萬公司股份，涉及資金約782萬元。
是次股份增持後，丁氏的持股量已增至352,028,332股股份，佔公司已發行股本總額約17.03%。
該股股價最新跌3%，至1.18元暫時低位，成交額逾200萬元。
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