新冠肺炎：ESR料網購逐步取替傳統零售 物流業受惠
2020年03月23日 13:21
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ESR主席Jeffery Perlman
半新股物流地產開發商ESR(01821)主席Jeffery Perlman於網上會議稱，新冠肺炎疫情打擊全球市場氣氛，加上地緣政治緊張，預料全球經濟短期疲弱，但物流業基礎強勁，且亞太區長遠經濟向好，認為短期不會太影響公司營運。
公司首席執行官沈晉指出，目前43個建造項目中，有2個位於武漢，並正待批准復工，預料能於2個月內獲批復工，其餘按計劃進行；157個營運項目中，只有2個暫時關閉，其他則不受影響。
Perlman補充，公司資金充裕，在「疫」市下評估具吸引力的投資機會，未來會繼續在亞太地區發掘發展機會，今年有望在南韓、澳洲及印度設立新基金管理業務。他又指，零售業將出現結構改變，網上購物將逐步取替傳統零售，而物流業將受惠。
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