新冠肺炎：ESR料網購逐步取替傳統零售　物流業受惠

公司首席執行官沈晉指出，目前43個建造項目中，有2個位於武漢，並正待批准復工，預料能於2個月內獲批復工，其餘按計劃進行；157個營運項目中，只有2個暫時關閉，其他則不受影響。

Perlman補充，公司資金充裕，在「疫」市下評估具吸引力的投資機會，未來會繼續在亞太地區發掘發展機會，今年有望在南韓、澳洲及印度設立新基金管理業務。他又指，零售業將出現結構改變，網上購物將逐步取替傳統零售，而物流業將受惠。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626