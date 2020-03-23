海天晉兩伙特色戶易手 最高呎價逾2.9萬
2020年03月23日 13:30
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股市波動，新盤特色戶仍有市場。新鴻基地產(00016)旗下將軍澳海天晉兩伙特色單位剛連環沽出，其中6A座20樓A室，實用面積1,124方呎，平台與天台面積分別451與1,165方呎，成交價3,268.8萬港元，呎價29,082元。
另外，同屋苑7A座20樓A室，實用面積912方呎，平台面積302方呎，天台則為1,146方呎，以2,362.08萬元獲承接，呎價2.59萬元。
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