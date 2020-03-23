消失的用戶？電訊三雄首兩月手機客少近1500萬　原因係...

今年1至2月份，三大電訊商於累計流失了近1,500萬個用戶。由於跌幅驚人，引起市場關注。

受疫情影響，中移2月份流動客戶減少725萬戶，4G減少1,200萬戶，家庭(寬頻)客戶淨增數量按年少約60%。被問及是否與內地去年11月起容許消費者攜號轉台有關，中移董事長楊杰上周解釋，中移客量一向是最大，政策令客戶減少實屬正常，惟整體而言流失量依然很少。但值留意的是，中移1月份流動客量淨減86.2萬，基本上是過去20年來從未見過。

對於中移和中電信上月合共錄得流動用戶客量淨減逾1,200萬戶，光大新鴻基財富管理策略師溫傑相信只是一些用戶因停工等原因暫停號碼所致，客量萎縮仍有待觀察，況且被暫停的帳號應該普遍消費較低，往後還要看5G對每月每戶平均收入(ARPU)之拉動作用。

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